المصرف المركزي السوري يعلن انطلاق عملية استبدال العملة

أعلن المصرف المركزي السوري، السبت، انطلاق عملية استبدال العملة الجديدة بشكل فعلي بعد تحضيرات دامت لأشهر.

جاء الإعلان في تدوينة نشرها النائب الأول لحاكم المصرف المركزي مخلص الناظر عبر منصة شركة "إكس"، قال فيها: "تنطلق اليوم بحول الله وقوته عملية استبدال الليرة السورية بشكل فعلي بعد تحضيرات دامت لأشهر من العمل الدؤوب المتواصل".

وتابع: "منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع البنك المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة"، مؤكدا أن "الليرة الجديدة ستكون في التداول وبأيدي المواطنين اعتبارا من اليوم (السبت)".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت سوريا حفل إطلاق العملة الجديدة، اعتمد فيها نزع الأصفار، فيما وصف الرئيس أحمد الشرع الحدث بأنه "عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها".

وفي مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، قال حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن عملية استبدال العملة ستجري مع حذف صفرين بحيث تصبح 100 ليرة قديمة تساوي ليرة واحدة جديدة، مؤكدا أن الاستبدال سيكون مجانياً بالكامل، مع فترة تعايش بين العملتين لضمان سلاسة المعاملات.

ولا يزال السوريون يتعاملون بالعملة الورقية القديمة، التي تذكرهم بمآس عايشوها إبان النظام السابق، حيث وضعت صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد على العملة من فئة ألفي ليرة (الدولار يساوي 11 ألف ليرة)، بينما وضعت صورة والده حافظ الأسد على فئة الألف ليرة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية لتحسين الأوضاع في البلاد.

المصدر / الأناضول