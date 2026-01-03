الصحة بغزَّة تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن الأنباء المتداولة حول مرض "الليبتوسبيروزيس"

فلسطين أون لاين

03 يناير 2026 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
الصحة تنفي وجود حالات مصابة بمرض "الليبتوسبيروزيس" بغزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، بيانًا توضيحيًا بشأن ما يُتداول حول تسجيل حالات بمرض الليبتوسبيروزيس (Leptospirosis) في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها، يوم السبت، أنه في إطار متابعتها المستمرة للوضع الوبائي في قطاع غزة، تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الليبتوسبيروزيس، مشيرةً إلى أنه جرى التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للفحص في مختبرات متخصصة خارج القطاع.

وأوضحت الوزارة أن جميع نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد حتى تاريخه أي حالة مؤكدة مسجلة بهذا المرض في قطاع غزة، نافيةً بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول وجود إصابات مؤكدة.

وشددت على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي تفشٍ وبائي، داعيةً المؤسسات الطبية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في نشر المعلومات.

وطمأنت الوزارة أبناء شعبنا بأن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

