إصابة طفل برصاص المستوطنين شرقي بيت لحم

أصيب طفل، صباح السبت، برصاص مستوطنين خلال اقتحام قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الحوض لطفل يبلغ من العمر 16 عاما، خلال مواجهات مع المستوطنين، عقب اقتحام القرية، وجرى نقلها للمستشفى.

وأوضح رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن أكثر من 30 مستوطنًا اقتحموا القرية، داهموا مدرسة، وعددا من المنازل، ودمروا عبر آلياتهم المحاصيل الزراعية.

وتشهد قرية كيسان شرق بيت لحم اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف أراضي المواطنين، ومصادر رزقهم، عبر تخريب المحاصيل الزراعية، ومداهمة المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين