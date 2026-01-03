جامعة أمريكية تحذف اسم المقررة الأممية "ألبانيزي" من سجلاتها البحثية

حذفت جامعة "جورج تاون" الأميركية اسم المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي من سجلاتها البحثية في كانون أول/ ديسمبر 2025، منهية ارتباطًا أكاديميًا دام لسنوات.

وجاء القرار استجابة لحملة شرسة قادتها منظمة "يون أن ووتش" المرتبطة بـ"إسرائيل"، التي نشرت القرار على منصاتها الرسمية واحتفلت به.

وخلال الأيام الماضية، أنهت جامعة جورج تاون علاقاتها مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، وقامت بإزالة صفحتها التعريفية من الموقع الرسمي للجامعة، بعد أن كانت مدرجة ضمن قائمة الباحثين المنتسبين إليها.

وتداول نشطاء صورة لصفحة ألبانيزي على موقع الجامعة، تظهر حذف بياناتها بالكامل واستبدالها برسالة تفيد بوجود خطأ في الصفحة المطلوبة، في خطوة أثارت تساؤلات حول خلفيات القرار.

وكانت ألبانيزي تُعرَّف في الجامعة بوصفها محامية وباحثة دولية، ومؤلفة لعدد من الدراسات والآراء المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين. وحتى وقت قريب، ووفق نسخة مؤرشفة من الموقع، كانت تتصدر قائمة الباحثين المنتسبين إلى معهد دراسات الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون.

ووصفت ألبانيزي استجابة المؤسسات الأكاديمية للضغوطات بخصوصها بأنه "غدر مؤكدة أن الهدف الحقيقي من وراء ملاحقتها هو إسكات الحقيقة".

وفي التاسع من يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج ألبانيزي على قائمة العقوبات على جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي اليوم التالي، أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ألبانيزي.

المصدر / فلسطين أون لاين