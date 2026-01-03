4 شهداء برصاص الاحتلال وغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والاستهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفلة بنيران الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، استشهدت سيدة برصاص قوات الاحتلال. وذكرت مصادر طبية أن المواطنة سنيورة الشيش (45 عامًا) استشهدت برصاص الاحتلال في بلدة بيت لاهيا. كما استشهدت الطفلة فاطمة نمر معروف (11 عامًا) برصاص الاحتلال في البلدة ذاتها.

وفي مدينة غزة، استشهد الشاب هارون نمر بهار (27 عاما) قرب موقف حي الشجاعية شرقي المدنية.

وباستشهاد المواطنين الأربعة، يرتفع اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 420، واجمالي الإصابات إلى 1,171، فيما جرى انتشال 684 جثمانا.

من جانب آخر، أٌصيب 17 فلسطينيا، ظهر يوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مدينة رفح الشمالية الغربية جنوبي قطاع غزة، ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وشنّ طيران الاحتلال ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت المروحيات الجوية الإسرائيلية نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شمالي مدينة رفح.

كما شن طيران الاحتلال الحربي غارة جوية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,271 شهيدًا و171,233 إصابة، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وفقًا لتقرير وزارة الصحة بغزة.





المصدر / فلسطين أون لاين