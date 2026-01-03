فلسطين أون لاين

طقس فلسطين السبت 3 يناير

03 يناير 2026 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
...
تساقط الأمطار على خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن يكون الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة والرياح شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
