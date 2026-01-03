مادورو يفتح الباب أمام التفاوض على اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداد بلاده للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال رغبت الأخيرة في إجراء محادثات بشأن مكافحة تهريب المخدرات.

وفي تصريح للتلفزيون الفنزويلي الرسمي، الخميس، أعطى مادورو الضوء الأخضر للتفاوض على اتفاقية محتملة مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات.

وأكد مادورو أن فنزويلا منفتحة على التفاوض إذا أبدت الحكومة الأميركية رغبتها في ذلك.

وقال: "ما الذي يبحثون عنه؟ من الواضح أنهم يريدون فرض أنفسهم بالتهديد والترهيب واستخدام القوة"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لبدء واشنطن وكاراكاس حوارًا جادًا ومسؤولًا.

كما شدد الرئيس الفنزويلي على أن بلاده مستعدة للاستثمار في قطاع النفط في أي وقت وبالشكل والمكان اللذين تريدهما الولايات المتحدة.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يؤكد أو ينفي قيام الولايات المتحدة بشن غارة جوية الأسبوع الماضي على ميناء داخل الأراضي الفنزويلية بزعم استخدامه من قبل عصابات تهريب المخدرات، قال مادورو: "يمكننا التحدث عن هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة".

والخميس، أفاد إعلام أمريكي أن الهجوم الذي استهدف ميناء في فنزويلا الأسبوع الماضي، نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه"، بدعوى استخدامه من قبل عصابات المخدرات.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، نفّذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 26 هجومًا ضد قوارب تدعي واشنطن أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على تلك القوارب والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.

