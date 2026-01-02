الدفاع المدني بغزة يكشف ملابسات وفاة مسنّة وحفيدها حرقًا داخل خيمة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أوضح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة ملابسات وفاة سيدة مسنّة وحفيدها، وإصابة والد الطفل بحروق خطيرة، جراء اندلاع حريق داخل خيمة تؤوي أسرة نازحة في منطقة اليرموك غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحافي، يوم الجمعة، أن حريقًا عرضيًا اندلع مساء أمس الخميس داخل خيمة في محيط ملعب اليرموك، ما أسفر عن وفاة المواطنة آمال حامد أبو الخير (65 عامًا) وحفيدها الطفل سعود محمد أبو الخير (5 أعوام)، فيما أُصيب والد الطفل محمد سعود أبو الخير (35 عامًا) بحروق بالغة وُصفت بالخطيرة.

وأشار إلى أن طواقمه وصلت إلى مكان الحادث فور تلقي نداء الاستغاثة، وباشرت بإخماد النيران التي اشتعلت داخل الخيمة، حيث كان يتواجد بداخلها الطفل وجدته. وجرى انتشالهما بعد السيطرة على الحريق، إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة داخل الخيمة المحترقة نتيجة إصابتهما بحروق شديدة، في حين تمكن والد الطفل من الخروج من الخيمة رغم تعرضه لحروق بالغة.

وبيّن الدفاع المدني أنه عقب إخماد الحريق، شرع فريق مختص من محافظة غزة بالتحقيق في أسباب اندلاعه، حيث تبيّن أن الحادث نجم عن الإهمال، بعدما أقدم المصاب على إشعال النار عند مدخل الخيمة لطهي الطعام، في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال مكوّنة من الإسفنج والبلاستيك، وبالتزامن مع هبوب رياح نشطة في المكان.

وأضاف أن ألسنة اللهب امتدت بشكل مفاجئ وسريع إلى محتويات الخيمة، ما حال دون تمكن السيدة المسنّة وحفيدها من الهرب أو النجاة من الحريق الذي اندلع بصورة خاطفة وعنيفة.

وجددت دعوتها للمواطنين، ولا سيما القاطنين في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة التي ينشرها مكتبها الإعلامي، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وتأتي هذه الحوادث في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها النازحون في قطاع غزة، مع تفاقم معاناتهم بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص وسائل التدفئة ومقومات الحياة الأساسية.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم برعاية أمريكية ووساطة قطرية مصرية تركية، مما أسفر منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن استشهاد 416 فلسطينيا وإصابة 1153 آخرين.