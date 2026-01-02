الآلاف يؤدُّون صلاة الغائب على أرواح قادة كتائب القسام

أدى آلاف المصلين في مختلف أنحاء العالم، يوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام.

ووثَّقت عدة مشاهد من مختلف أنحاء العالم، أداء المصلين صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء: القائد الكبير محمد السنوار، قائد هيئة الأركان خلفًا لشهيد الأمة الكبير محمد الضيف، والقائد الكبير محمد شبانة، قائد لواء رفح في كتائب القسّام، والقائد الكبير حكم العيسى، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، والقائد الكبير رائد سعد، قائد ركن التصنيع العسكري، والقائد الكبير حذيفة الكحلوت، المتحدث السابق باسم الكتائب.

وأمس، دعت "حماس"، جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم لأداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام.

وأكدت "حماس"، أن هذه الدعوة تأتي تقديرًا لمسيرة القادة الشهداء وتضحياتهم، وتجديدًا للعهد على مواصلة الطريق الذي ساروا فيه دفاعًا عن فلسطين ومقدساتها.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، استشهاد عدد من أبرز قادتها خلال معركة "طوفان الأقصى"، من بينهم الناطق السابق باسم الكتائب حذيفة سمير الكحلوت المعروف بـ"أبو عبيدة"، لينضموا إلى قائمة طويلة من قادة المقاومة الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، والتي استمرت لعامين متواصلين.

وجاء الإعلان خلال خطاب مصوّر للناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، أكد فيه استشهاد عدد من القادة المركزيين في البنية العسكرية للكتائب، مشيرًا إلى أدوارهم المفصلية في إدارة المواجهة، وتطوير القدرات القتالية للمقاومة، وقيادة المعارك في أصعب المراحل.