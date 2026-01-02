أمير قطر يجري اتصالين هاتفيين بولي العهد السعودي ورئيس الإمارات

فلسطين أون لاين

02 يناير 2026 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، اتصالين هاتفيين بكل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسب ما ذكر الحساب الرسمي للديوان الأميري القطري على منصة إكس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بحث مع الأمير محمد بن سلمان "مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

كما جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها".

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ تميم بحث كذلك في الاتصال مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.

المصدر / وكالة الأنباء القطرية
