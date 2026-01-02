اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متصاعدة في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

02 يناير 2026 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من اقتحامات واعتقالات الاحتلال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين، في إطار سياسة التصعيد المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم يونس السلامين من بلدة السموع، بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت يحيى فرح من قرية دورا القرع شرق المدينة، عقب اقتحام منزل عائلته.

بدوره، يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاعتقال اليومية التي ينفذها الاحتلال تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشباب والطلبة، في محاولة لكسر الحاضنة الشعبية، مشددًا على أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

