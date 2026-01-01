"حماس" تُهنِّئ "فتح" في ذكرى انطلاقتها الـ61

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتهنئة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في ذكرى انطلاقتها الـ61.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تهنئة مصورة، يوم الخميس، إن انطلاقة حركة فتح شكّلت نقطةَ تحوّلٍ في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، وإضافةً مهمة في مسيرة كفاحه من أجل انتزاع حقّه في الحرية والاستقلال والعودة.

ودعا قاسم حركة فتح إلى تجسيد شعارات العمل الوطني المشترك وقائعَ وخطواتٍ على الأرض، في ظلّ المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والواقع في قطاع غزة.

وترحَّم قاسم على أرواح شهداء هذه الحركة، وفي مقدّمتهم الشهيد الراحل ياسر عرفات، وكل أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين