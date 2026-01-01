بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، عشرات المواطنين، غالبيتهم أسرى محررين، في عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية.

في رام الله، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: براء معتصم نخلة، ومحمد جلال نخلة، ومحمود جلال نخلة، ومحمد خليل عامر، وعمرو خليل عامر، وأويس نخلة، وأواب عدنان الحطاب، وماهر دلايشة، وقسام نخلة.

وفي بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد هريش من منزله، بعد تفجير باب المنزل وإطلاق قنبلة غاز داخله، واعتدت عليه بالضرب أثناء اعتقاله، كما نكّلت بشقيقه محمد وقامت بتقييده خلال الاقتحام.

وفي مخيم الأمعري، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسام خضر.

أما في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، فاعتقلت كلا من: خباب محمود زهران (34 عاماً)، ومحمد إبراهيم زهران (33 عاماً)، وبراء أحمد داوود عطا (32 عاماً)، وشرحبيل جميل عطا (29 عاماً)، ونور عبد الكريم شريم (43 عاماً)، وأحمد الدشت، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي قرية أبو شخيدم شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عيسى البدوي شلالدة.

كما اعتقلت من بلدة نعلين كلا من: نزار الخواجا، والشقيقين عمر طلال سرور وخالد طلال سرور.

ومن قرية كوبر، اعتقلت قوات الاحتلال: خلدون البرغوثي، ومحمد عمر البرغوثي، وأصيل وليد البرغوثي، وعيسى إياد شلالدة، وفي بلدة عابود، اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم محمود عبد المجيد (60 عاما).

ومن قرية المزرعة الغربية، اعتقلت الأسير المحرر يحيى حسن عودة لدادوة، كما اعتقلت من قرية المزرعة القبلية (مزارع النوباني) الفتى خليل إبراهيم مصفر (16 عاما).

وفي قرية عارورة شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد إحسان خصيب خلال اقتحام القرية.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبا.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين علاء وثائر عمار قاسم دراغمة، والشاب بسام قدري قاسم ضبابات من مدينة طوباس، فيما اعتقل بهاء محمد سعد بشارات من بلده طمون بعد تفتيش منازلهم وتدمير محتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين وفتش عددا من منازل المواطنين في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت حي أبو هلال في دورا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب مؤمن سامي عمرو، ومن يطا جنوبا اعتقلت ادهم شريتح، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدة سعير في محافظة الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما حطمت زجاج بعض مركبات المواطنين، قبل انسحابها دون ان يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين