الاحتلال يواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها، واعتقال عدد من الشبان، إلى جانب الاعتداء بالضرب على شابين في محافظة جنين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد القادر صلاح عقب مداهمة منزله في قرية برقة شمال غرب المدينة، كما داهمت منزل الأسير مؤيد الشيخ يوسف في منطقة الضاحية الشرقية وصادرت بعض مقتنياته.

وفي محافظة طولكرم، اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة كفر اللبد شرق المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي أبو سنينة وصبري أبو عصب بعد اقتحام المدينة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب المدينة، واعتقلت رئيس بلدية جبع محمد بداد، واحتجزت نحو 20 مواطنًا داخل منزل المواطن نزيه أبو عون الذي حوّلته إلى مركز تحقيق ميداني، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على شابين.

وفي محافظة الخليل، شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المدينة، طالت عددًا من المواطنين، كما اقتحم بلدة الظاهرية جنوب الخليل دون الإبلاغ عن اعتقالات، واعتقل شابًا من بلدة حلحول شمال الخليل لم تُعرف هويته.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عودة حمدان من بلدة ترمسعيا شمال شرق المدينة، إضافة إلى اعتقال المواطن مشهور حمدان ونجله الأسير المحرر أنيس حمدان من البلدة ذاتها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى معتز الهشلمون من بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاعتقال المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، وما يرافقها من اعتداءات جسدية وتحقيقات ميدانية، تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المواطنين واستهداف النشطاء والأسرى المحررين وقيادات المجتمع المحلي.

ويحذر المكتب من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها في توثيق جرائم الاحتلال والعمل على محاسبته، وضمان حماية المواطنين الفلسطينيين من سياسة القمع الجماعي.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى