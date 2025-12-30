بن غفير يتباهى بـ27 جولة استفزازية في النقب

متابعة/ فلسطين أون لاين

تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، بجولاته الاستفزازية المتكررة في النقب، معلنًا أنه نفّذ 27 جولة خلال الشهرين الماضيين شملت رهط وتل السبع وترابين واللقية وبئر السبع.

وقال الوزير المتطرف، في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الجولات تمثل "بداية معركة غير متهاونة" لإعادة ما وصفه بـ"الأمن والسيادة"، وذلك في ظل حملة تستهدف قرية ترابين في النقب.

وأضاف أن حكومته أقامت "الحرس القومي"، وأطلقت "معركة بلا هوادة" ضد ما سماه "الابتزاز والجريمة وتعدد الزوجات"، معلنا هدم أكثر من 5 آلاف مبنى هذا العام، وزعم خفض حوادث إطلاق النار بنسبة 60%.

وتأتي تصريحاته عقب إفراج الشرطة عن 16 معتقلًا من ترابين، بينهم قاصرون، بعد اقتحامات متكررة للقرية تزامنت مع جولة لبن غفير هي الثانية خلال أيام، إضافة إلى إبعاد 19 شخصًا عن المنطقة، وسط استمرار العنف والانتشار الكثيف لشرطة الاحتلال.

بدورهم، قال ناشطون من القرية إن ما يجري لا يستهدف الجريمة، بل يفاقم العنف ويكرّس سياسة عقاب جماعي بحق نحو 4 آلاف من السكان، مؤكدين أن الاقتحامات أداة سياسية وانتخابية.