الإمارات تعلن إنهاء مهمة "مكافحة الإرهاب" في اليمن وتردّ على بيان سعودي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لها في اليمن، مؤكدة أن القرار جاء بمحض إرادتها وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن منذ عام 2019 بعد استكمال المهام المتفق عليها، فيما اقتصر التواجد لاحقًا على فرق مختصة بمكافحة الإرهاب، قبل أن يتم إنهاء هذا التواجد أيضًا في ضوء "التطورات الأخيرة" وتداعياتها المحتملة على سلامة وفاعلية المهام.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أسفها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، ورفضت ما وصفته بـ "مغالطات جوهرية" حول دور أبوظبي في الأحداث الجارية شرقي اليمن، مؤكدة حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية واحترام سيادتها.

ويأتي الإعلان الإماراتي في وقت تشهد فيه ساحة جنوب اليمن تطورات متسارعة بعد سيطرة الملجس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على مدينتي حضرموت والمهرة ضمن مساعة للانفصال في الجنوب، وهو ما أثار غضب السعودية التي شنت غارات على قوات المجلس، آخرها غارة استهدفت سفينتي أسلحة إماراتيتين صباح اليوم في مينا المكلا.

وعلى إثر ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لما وصفته بـ"الخطوات التصعيدية" التي قامت بها دولة الإمارات في المحافظات الشرقية من اليمن، محذّرة من أن أي تهديد لأمنها الوطني يُعد "خطاً أحمر" ستتعامل معه بكل الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي كل القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في حين شن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفا جويا على أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت.

والسبت الماضي، أعلن التحالف -في بيان- أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، استجابة لطلب من رئيس المجلس الرئاسي اليمني العليمي.