"إسرائيل" تتسلّم طائرات F15 متطورة من واشنطن

30 ديسمبر 2025 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
...
وزارة الدفاع الأميركية وافقت على طلب 25 طائرة مقاتلة متطورة من طراز F-15IA لصالح سلاح الجو الإسرائيلي
ترجمة عبد الله الزطمة

وافقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على طلب 25 طائرة مقاتلة متطورة من طراز F-15IA لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، ضمن صفقة تبلغ قيمتها 8.6 مليارات دولار، مع خيار شراء 25 طائرة إضافية في مرحلة لاحقة.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" يوم الثلاثاء، فقد جاء الإعلان بعد أقل من يوم على الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الطلب يُعد إجراءً رسميًا من (البنتاغون)، ويشمل خيار التوسّع في الصفقة مستقبلاً، ما قد يضاعف قيمتها وحجمها.

وتُعد طائرة F-15IA نسخة متقدمة صُممت خصيصًا لتلبية متطلبات سلاح الجو الإسرائيلي، اعتمادًا على منصة F-15 المعروفة، مع تعديلات جوهرية تشمل قدرات هجومية بعيدة المدى، وأنظمة تسليح متطورة، وتحديثات تقنية متقدمة.

وتهدف الصفقة إلى تعزيز التفوق الجوي الإسرائيلي والحفاظ على قدراته الهجومية الاستراتيجية لسنوات طويلة، في وقت تشير فيه التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى ضرورة إعادة بناء وتحديث منظومة القوات الجوية والبرية والبحرية في ضوء دروس الحرب الأخيرة.

وتُعد هذه الصفقة من بين الأضخم في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي، إذ سبق أن دخل اتفاق مماثل حيّز التنفيذ قبل أشهر، شمل شراء 25 طائرة من الطراز نفسه بكلفة أولية بلغت 5.2 مليارات دولار، مع خيار التوسعة.

وتشير التقديرات إلى أن "إسرائيل" قد تسعى لتشكيل ما يصل إلى أربعة أسراب من هذه الطائرات المتطورة، في إطار استعدادها لمواجهة التحديات الإقليمية المستقبلية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
