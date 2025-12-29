حماس تنعى ثلّة من قادة القسام شهداء في معركة "طوفان الأقصى"

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ثلّة من القادة الكبار في كتائب القسام الذين استشهدوا في معركة "طوفان الأقصى".

وقالت حماس، في بيان صحافي، يوم الإثنين، "بكلّ معاني الفخر والاعتزاز، ومزيد من الصمود والصبر والاحتساب، وبعظيم الإيمان واليقين بوعد الله تعالى لعباده المجاهدين، تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلّة من القادة الكبار في كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام، الأبطال الشهداء في معركة طوفان الأقصى البطولية":

- القائد الكبير/ محمد السنوار: قائد هيئة الأركان خلفاً لشهيد الأمَّة الكبير محمَّد الضيف.

- القائد الكبير/ محمد شبانة: قائد لواء رفح في كتائب القسَّام.

- القائد الكبير/ حكم العيسى: قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية.

- القائد الكبير/ رائد سعد: قائد ركن التصنيع العسكري.

- القائد الكبير/ حذيفة الكحلوت (أبا عبيدة): قائد الإعلام العسكري، والمتحدث السابق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام

وأكدت الحركة أن هؤلاء القادة "مضوا ثابتين على درب ذات الشوكة، متمسكين بالقيم والثوابت الوطنية، أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى، وملتحمين مع شعبهم في قلب المعركة".

وأشارت إلى أن معركة طوفان الأقصى شكّلت محطة مفصلية عمّقت هشاشة الاحتلال، وأعادت قضيتنا لمسارها الصحيح، وأرست معالم جديدة نحو التحرير والعودة.

وأضاف البيان، أن كل قائد من القادة الشهداء كان "مدرسة في القيادة والإعداد العسكري المتكامل، ونموذجًا في الإرادة الصلبة والصمود الأسطوري، والإخلاص والتضحية والتفاني"، مؤكداً أنهم شكّلوا "جسدًا وروحًا وعقلاً واحدًا موحَّد البوصلة نحو تحرير فلسطين وقدسها وأقصاها".

وشددت حماس على أن "جرائم الاحتلال باغتيال قادة ورموز وأبناء شعبنا لن تفلح في كسر إرادتنا ولا في ثنينا عن مواصلة طريق المقاومة"، مؤكدة التمسك بالحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.