"مؤسسة بكرة" تطلق مشروع "قرية رعاية الأطفال مبتوري الأطراف" وتفتح باب التسجيل (رابط)

أعلنت مؤسسة بكرة، وهي مؤسسة إنسانية وتنموية رائدة، عن إطلاق مشروعها النوعي الجديد "قرية رعاية الأطفال مبتوري الأطراف"، والذي يهدف إلى احتضان الأطفال المتضررين وتوفير بيئة تربوية وعلاجية آمنة لهم. يأتي هذا المشروع استجابةً للحاجة الملحة لدعم هذه الشريحة المهمة، وتقديم حلول مستدامة تعيد لهم الأمل وتساعدهم على الاندماج في المجتمع.

رؤية شاملة لإعادة البناء والأمل

تُعرف مؤسسة "بكرة" بكونها مظلة إنسانية تعمل وفق رؤية ترتكز على الإغاثة الشاملة وإعادة البناء. ولا يقتصر دورها على الدعم الآني، بل تركز على الحلول طويلة الأمد التي تُحدث أثرًا فعليًا، مع إيلاء اهتمام خاص بالأيتام والأطفال ذوي الإعاقة. وتؤمن المؤسسة بأن الاستثمار في المعرفة والتعليم هو الركيزة الأساسية لتمكين الأجيال القادمة من النهوض مجددًا رغم الظروف الصعبة.

ماذا تقدم "قرية رعاية الأطفال"؟

تُعد القرية منشأة تربوية وإنسانية متخصصة تابعة للمؤسسة، صُممت بعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال مبتوري الأطراف. وتعمل القرية وفق مسارات متعددة تشمل:

- التمكين التعليمي: تقديم رعاية تعليمية منظمة تهدف لمعالجة "الفاقد التعليمي" وتنمية المهارات الأساسية للطفل.

- الدعم النفسي والاجتماعي: تنفيذ برامج متخصصة لتعزيز الاستقرار العاطفي، الثقة بالنفس، والاندماج الاجتماعي.

- التأهيل المهني والإبداعي: اكتشاف المواهب وتنمية المهارات لتعزيز الاعتماد على الذات مستقبلاً.

-الأنشطة الترفيهية: توفير مساحات آمنة للعب والأنشطة الثقافية لبناء شخصية متوازنة.

شروط وتفاصيل التسجيل

أتاحت المؤسسة رابطًا إلكترونيًا لتسجيل الأطفال الراغبين في الالتحاق بالقرية، وشددت على أن التسجيل مخصص حصراً للأطفال من فئة "مبتوري الأطراف".

تشمل مناطق التغطية الحالية المتاحة في نموذج التسجيل:

غزة

المحافظة الوسطى (النصيرات، الزوايدة، البريج، المغازي، دير البلح، المصدر)

خانيونس

البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل:

يتطلب النموذج تعبئة بيانات دقيقة تشمل: (اسم الطفل رباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تفاصيل الإصابة ونوع البتر، الحالة الدراسية، بيانات ولي الأمر، والعنوان بالتفصيل).

رابط التسجيل

دعت المؤسسة أولياء الأمور ممن تنطبق على أبنائهم الشروط المذكورة أعلاه، إلى المبادرة بتعبئة النموذج عبر الرابط التالي لضمان حصول أطفالهم على الرعاية اللازمة:

[اضغط هنا للوصول إلى نموذج التسجيل]

