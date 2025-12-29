طقس فلسطين: تعمّق المنخفض الجوي وتحذيرات من رياح شديدة

حذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، يوم الاثنين، من تأثيرات المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وما يرافقه من رياح شديدة وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى مخاطر في عدد من المناطق، مشيرة لتعمقه اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود خطر من: شدة سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات إلى 70–80 كم/ساعة، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار، والتزحلق على الطرقات، كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب الأرصاد، يتعمق اليوم الإثنين تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، حيث يكون الجو غائمًا وماطرًا وعاصفًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى 70–80 كم/ساعة، والبحر مائجًا.

وفي ساعات المساء والليل، يستمر تأثير المنخفض الجوي، ويكون الجو غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا، مع زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، فيما تضعف فرص الهطول خلال ساعات الليل المتأخرة. وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، والبحر مائجًا.

