عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية في باحاته

اقتحم مستوطنون، يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحامات لساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية، رافقها جولات استفزازية رافقها غناء وتصفيق.

وبالتزامن مع هذه الانتهاكات، تفرض شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند البوابات الخارجية للمسجد.

ويؤكد الفلسطينيون أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من انتهاكاته الرامية إلى تهويد شرقي القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة الاحتلال سمحت، بشكل أحادي، منذ عام 2003، باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، لتشهد أعداد المقتحمين ارتفاعاً مطرداً عاماً بعد آخر.

