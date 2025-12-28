مقتل 200 شخص في دارفور بهجمات لقوات لدعم السريع

فلسطين أون لاين

28 ديسمبر 2025 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
شبكة أطباء السودان تطالب بوصول إنساني آمن وغير مقيّد للمساعدات الطبية والإغاثية

أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل أكثر من 200 شخص بينهم أطفال ونساء على أساس إثني من قبل "الدعم السريع" بمناطق أمبرو وسربا وأبوقمرة بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي يوم السبت، إن "شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح بمنطقة الطينة التشادية، كشفت عن مقتل أكثر من 200 شخص، عقب الهجوم عليها من قبل الدعم السريع، في انتهاك فاضح لكل القوانين الإنسانية والدولية".

كما أكدت أن "هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد هربًا من الهجمات المسلحة، حيث يعيش النازحون واللاجئون أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد، تتسم بنقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يهدد حياة الآلاف، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن".

وأفادت بأن "استمرار هذه الانتهاكات سيدفع بالآلاف من المدنيين نحو تشاد في أكبر عملية لجوء ستشهدها هذه المناطق"، مشددة على أن "الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة يمثلان مشاركة غير مباشرة في هذه المآسي الإنسانية".

وطالبت شبكة أطباء السودان بـ "وقف فوري للهجمات لوقف عمليات النزوح التي بدأت بهذه المناطق جراء عمليات القتل الجماعي"، داعية إلى "وصول إنساني آمن وغير مقيّد للمساعدات الطبية والإغاثية، مع تقديم دعم عاجل للنازحين واللاجئين".

