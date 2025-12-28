"هاكرز" يعلنون اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو ويهددون بنشر معلومات

أعلنت "مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانية"، يوم الأحد، اختراقها الهاتف الشخصي لمدير مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهددت بنشر معلومات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "هددت مجموعة إيرانية من القراصنة بنشر معلومات شخصية من هاتف تساحي برافرمان رئيس مكتب رئيس الوزراء، الذي يُفترض أن يُعيَّن سفيرا لإسرائيل لدى بريطانيا".

وهذه المجموعة تُسمى "حنظلة"، وسبق أن اخترقت تطبيق "تلغرام" على هاتف رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت، وفقا للهيئة.

وبحسب الهيئة، قالت "حنظلة" في بيان: "تم اختراق جهاز آيفون 16 برو ماكس الخاص ببرافرمان"، مضيفة أنها "تراقب وتخترق وتستمع منذ سنوات".

ومتحدثةً عن برافرمان، تابعة الهيئة: "الحارس الصامت الذي وثقتم به، ذاك الذي يدير عالم بيبي (نتنياهو)، ويقرر مَن يدخل ومَن يختفي، ويجمع كل الأسرار القذرة تحوّل إلى أكبر نقطة ضعف".

وتقول "حنظلة" إن "لديها كل شيء، محادثات مشفّرة، صفقات سرية، نزوات أخلاقية ومالية مخزية، استغلال للسلطة، ابتزاز، رشاوى لشراء الصمت".

ولم يعقب مكتب نتنياهو فورا على إعلان اختراق هاتف رئيسه.

وبحسب هيئة البث، هددت المجموعة الإيرانية الأسبوع الماضي بنشر مواد منسوبة إلى سياسيين إسرائيليين بينهم: (وزيرا الجيش الأسبقين بيني غانتس و يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والنائبة بالكنيست تالي غوتليب.

وأشارت الهيئة إلى أنه سبق اختراق هواتف غانتس وغوتليب، لكن المعلومات المتعلقة باختراق هواتف بن غفير وغالانت تُعدّ جديدة.

وقبل أيام، أقر بينيت باختراق حسابه على "تلغرام"، ونشر قائمة جهات اتصاله، بالإضافة إلى صور ومحادثات.

ونشرت "حنظلة" على الإنترنت قائمة جهات اتصال بينيت وهي نحو 5 آلاف، بينهم شخصيات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسياسيون، ومقاتلون في وحدات النخبة، وصحفيون.

وفي العامين الماضيين، أعلنت سلطات الاحتلال على فترات اعتقال عشرات الإسرائيليين بشبهة التخابر مع إيران، التي التزمت الصمت حيال هذه الإعلانات.

وفي يونيو/ حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتتصاعد توقعات بشن "إسرائيل" حربا جديدة على إيران، ويعتزم نتنياهو محاولة الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستقبل ترامب، في فلوريدا غدا الاثنين، نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال حرب إبادة قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / الأناضول