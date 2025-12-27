آرسنال يستعيد الصدارة سريعًا ويواصل مطاردة اللقب وسط ضغط من السيتي

لم يترك آرسنال لملاحقه مانشستر سيتي متعة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي سوى لساعات قليلة، بعدما حسم مواجهته أمام ضيفه برايتون بنتيجة 2-1، في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة، ليعود إلى القمة بفارق نقطتين عن حامل اللقب.

وكان مانشستر سيتي قد انتزع الصدارة مؤقتًا عقب فوزه الثامن تواليًا في مختلف المسابقات، إثر تغلبه على مضيفه نوتنغهام فوريست 2-1، غير أن "المدفعجية" سرعان ما ردّوا بثنائية قادتهم إلى استعادة المركز الأول.

وسجّل القائد النرويجي مارتن أوديغارد هدف التقدم لآرسنال مبكرًا في الدقيقة 14 بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف الفريق اللندني النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر هدف عكسي أحرزه الفرنسي جورجينيو روتر بالخطأ في مرمى فريقه (52)، عقب ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس. وقلّص برايتون الفارق عن طريق الباراغواياني دييغو غوميز (64).

وظهر آرسنال بوجه هجومي منذ البداية، وكاد يعزز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، لولا تألق الحارس الهولندي بارت فيربروخن الذي تصدى لتسديدة خطيرة من الإسباني مارتن سوبيمندي (44).

وفي الشوط الثاني، كسر أصحاب الأرض اندفاع برايتون بهدف ثانٍ، قبل أن يعود الضيوف إلى أجواء اللقاء مستفيدين من هفوة دفاعية.

وضغط برايتون في الدقائق الأخيرة، وفرض صمتًا على مدرجات ملعب الإمارات بتسديدة مقوسة للغامبي يانكوبا مينتيه، أبعدها الحارس الإسباني دافيد رايا بصعوبة (77)، فيما أهدر آرسنال فرص حسم المباراة عبر غابريال مارتينيلي وبوكايو ساكا في الدقائق الأخيرة، مكتفيًا بالفوز الذي أعاده إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع كريستال بالاس، رافعًا رصيده إلى فوزه الثالث عشر هذا الموسم.

السيتي يواصل الضغط

وفي مباراة أخرى، عزّز مانشستر سيتي حظوظه في سباق اللقب بفوزه على نوتنغهام فوريست 2-1، بفضل تألق الفرنسي ريان شرقي الذي صنع هدف التقدم وسجل هدف الفوز المتأخر.

وظهر السيتي بوجهين مختلفين، حيث عانى في الشوط الأول، قبل أن يفرض هيمنته في الثاني. وصنع شرقي هدف الهولندي تيجاني رايندرس (48)، ثم حسم اللقاء بتسديدة قوية في الدقيقة 83، بعد أن كان أوماري هاتشينسون قد أدرك التعادل لفوريست (54).

وبهذا الانتصار، حقق الفريق المملوك للإمارات ثمانية انتصارات متتالية في جميع المسابقات، منها ستة في الدوري.

ليفربول يستعيد توازنه

وواصل ليفربول صحوته، معززًا سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى ست، بفوزه على وولفرهامبتون 2-1. وسجل هدفي “الريدز” خلال دقيقة واحدة كل من الهولندي راين غرافنبرخ (41) والألماني فلوريان فيرتز (42)، الذي افتتح رصيده التهديفي بقميص ليفربول منذ انضمامه من باير ليفركوزن، فيما قلّص الأوروغواياني سانتياغو بوينو النتيجة (52).

وتقدم ليفربول إلى المركز الرابع مؤقتًا برصيد 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي الخامس، الذي يلتقي أستون فيلا لاحقًا.

وفي بقية المباريات، اكتسح برنتفورد ضيفه بورنموث 4-1، بفضل ثلاثية “هاتريك” للألماني كيفن شاده، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل إيفرتون سلبيًا مع بيرنلي، فيما زاد فولهام من معاناة جاره وست هام بفوزه عليه 1-0 بهدف المكسيكي راوول خيمينيس، ليقفز إلى المركز العاشر، مقابل استمرار تراجع وست هام في منطقة الخطر.

المصدر / وكالات