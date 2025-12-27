طقس فلسطين: منخفض بارد وتوقعات بأمطار غزيرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، السبت، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى توقع تساقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يستمر تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وتسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

وغدًا الأحد، يستمر تأثير المنخفض الجوي، فيكون الجو غائما وماطرًا وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة.

وتسقط أمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.

المصدر / وكالات