(3) شهداء في غزّة.. وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تقريرها، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية: ثلاثة شهداء، من بينهم (شهيد جديد واثنان جرى انتشالهما من تحت أنقاض المنازل المدمّرة)، إضافة إلى 16 إصابة.

وأشارت، إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء إلى 410 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 1,134 إصابة، إلى جانب انتشال 654 شهيدًا من المناطق المتضررة.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ عدد الشهداء 70,945 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 171,211 إصابة.

وأكدت الوزارة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب الدمار الواسع واستمرار المخاطر الميدانية.