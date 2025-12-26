نتنياهو يعلن الاعتراف بجمهورية "أرض الصومال" الانفصالية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بما يُسمّى "جمهورية أرض الصومال" (صومالي لاند)، الإقليم الانفصالي، كـ"دولة مستقلة وذات سيادة".

وذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، في بيان، أن نتنياهو ووزير خارجيته وقّعا إعلانًا مشتركًا متبادلًا مع رئيس الإقليم الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي "بروح اتفاقيات أبراهام" التي رُوّج لها بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وهنّأ نتنياهو، رئيس "أرض الصومال"، وأشاد بـ "قيادته والتزامه بالأمن والاستقرار والسلام"، كما وجّه له دعوة لزيارة رسمية إلى دولة الاحتلال.

في المقابل، عبّر رئيس الإقليم الانفصالي عن شكره لنتنياهو على ما وصفه بـ "الإعلان التاريخي"، مثنيًا على جهوده في "مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي"، وفق تعبير البيان الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" تعتزم توسيع علاقاتها مع "أرض الصومال" بشكل فوري، عبر تعاون يشمل مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، في مسعى لتعزيز حضوره السياسي والأمني في منطقة القرن الإفريقي.

في المقابل، قوبلت الخطوة الإسرائيلية بإدانات رسمية من عدة دول بينها مصر والصومال وتركيا، مؤكدة أن الاعتراف بإقليم انفصالي كدولة مستقلة يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في تعقيب أولي، إن هذه الخطوة تمس وحدة الأراضي الصومالية، وتشكل خرقًا لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.