60 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح، رغم البرد، والإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، مشيرةً إلى توافدهم منذ ساعات الصباح الأولى من مختلف مناطق القدس والداخل الفلسطيني، رغم الحواجز والتفتيشات التي تعرّض لها المواطنون على أبواب المسجد.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

