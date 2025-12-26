فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدٌ وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

خبراء: صمت واشنطن على الاستيطان دعم فعليّ لابتلاع الضَّفَّة والقدس

حماس: عملية العفولة تعبير عن الغضب الشعبي المتراكم ضد جرائم الاحتلال

وقف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى.. أبعاد سياسية تمس جوهر القضية

مقتل مستوطنين اثنين في عملية مزدوجة شمال فلسطين المحتلة

60 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قتلى وإصابات بانفجار عبوة ناسفة في مسجد بحمص

مصر: نتنياهو يناور لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

تخريج 168 طبيبًا بشهادة "البورد" في قطاع غزَّة

"منذ مطلع العام الجاري"

ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 251

26 ديسمبر 2025 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
...
251 قتيلا عربيا منذ مطلع العام الجاري

قُتل محمد صالح خوالد وقاسم يوسف خوالد (46 و31 عاما) من عرب الخوالد في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الجمعة، بمحاذاة القرية قرب مدينة حيفا في منطقة الجليل، شمالي البلاد؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 251 قتيلا بينهم 14 خلال هذا الشهر.

وفقا للمعلومات المتوفرة، عُثر في الحرش المجاور لعرب الخوالد على رجلين، كانا في طريقهما إلى العمل، قُتلا إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار داخل سيارتهما.

وارتكبت 14 جريمة قتل في المجتمع العربي في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما سجلت 22 جريمة قتل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

 وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم إلى 251 ضحية في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف.

وتبين من المعطيات أن 213 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الإحصاءات الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة والسلطات الحكومية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #ضحايا جرائم القتل #قتلى الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة