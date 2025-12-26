ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 251

قُتل محمد صالح خوالد وقاسم يوسف خوالد (46 و31 عاما) من عرب الخوالد في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الجمعة، بمحاذاة القرية قرب مدينة حيفا في منطقة الجليل، شمالي البلاد؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 251 قتيلا بينهم 14 خلال هذا الشهر.

وفقا للمعلومات المتوفرة، عُثر في الحرش المجاور لعرب الخوالد على رجلين، كانا في طريقهما إلى العمل، قُتلا إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار داخل سيارتهما.

وارتكبت 14 جريمة قتل في المجتمع العربي في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما سجلت 22 جريمة قتل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم إلى 251 ضحية في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف.

وتبين من المعطيات أن 213 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الإحصاءات الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة والسلطات الحكومية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

المصدر / وكالات