انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة وسط غزة جراء نفاد الوقود

انقطعت الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، مساء أمس الخميس، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، بعد أن لم يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة.

وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصا في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية للتدخل الفوري وضغط الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وفي تصريح سابق،أكد المدير العام في جمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي، أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن انقطاع السولار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ قطع السولار عن المؤسسات الصحية يعني حرمان آلاف الفلسطينيين من الخدمات الطبية.

وبلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار حتى 21 ديسمبر الجاري، 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين