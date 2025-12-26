فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصر: نتنياهو يناور لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

ارتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 251

مصدر أمني بغزَّة: كشفنا خيوطًا مهمة خلال التحقيق مع عملاء الاحتلال

تخريج 168 طبيبًا بشهادة "البورد" في قطاع غزَّة

انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة وسط غزة جراء نفاد الوقود

"الصحة العالمية" تحذِّر: نصف المرافق الطبية بغزَّة تعمل جزئيًا

شهيدٌ وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديد

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في جنين ونابلس

انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة وسط غزة جراء نفاد الوقود

26 ديسمبر 2025 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 انقطعت الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، مساء أمس الخميس، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، بعد أن لم يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة.

وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصا في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية للتدخل الفوري وضغط الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وفي تصريح سابق،أكد المدير العام في جمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي، أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن انقطاع السولار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ قطع السولار عن المؤسسات الصحية يعني حرمان آلاف الفلسطينيين من الخدمات الطبية.

وبلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار حتى 21 ديسمبر الجاري، 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستشفى العودة #نفاد الوقود #انقطاع الكهرباء في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة