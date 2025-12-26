شهيدٌ وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية المتفق إليها، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين ويهدد المنظومة الصحية في القطاع

وارتقى شهيد، صباح يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفل أحمد رضوان أبو الكاس (13 عاماً) جراء إصابته برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف، على مختلف المناطق الشرقية للقطاع.

ونفَّذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة لمنازل المواطنين شرقي المدينة، بالتزامن مع غارة جوية على شرقي المدينة.

وأطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خانيونس.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء: 406، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,118، بينما بلغ إجمالي الانتشال 653 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين