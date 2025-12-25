رابط التسجيل في مساعدات اللجنة المصرية لمحافظة شمال غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة عن تفعيل رابط تسجيل يتيح للأسر الفلسطينية داخل القطاع التقديم للاستفادة من المساعدات الإنسانية.

بحسب اللجنة المصرية، فإن الرابط يسمح بتسجيل بيانات مفصلة عن الأسر الفلسطينية، لتحديد الأهلية للاستفادة من المساعدات.

خطوات التسجيل لمساعدات مصر في محافظة شمال غزة:

للتسجيل وتعبئة البيانات اضغط هنا مكان السكن اسم رب الأسرة رباعي رقم الهوية رقم الجوال رقم الجوال البديل الحالة الاجتماعية اسم الزوجة رباعي رقم هوية الزوجة عدد الأفراد عدد الذكور عدد الإناث عدد الأطفال دون سن 3 سنوات عدد الأطفال من ذوي الإعاقة عدد الأطفال الأيتام السكن بالتفصيل

بعد التسجيل والمراجعة، تُدرَج الأسر المستحقة ضمن قوائم التوزيع للحصول على مساعدات غذائية، طبية، أو مواد إغاثة أساسية.