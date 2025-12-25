فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط التسجيل في مساعدات اللجنة المصرية لمحافظة شمال غزة

الاحتلال يوسّع "الخط الأصفر" شرقي غزة ويدفع الأهالي للنزوح

رصاصة غيّرت حياته.. أحمد الهواري يتحمل عبء الألم والأسرة

انتشال جثامين 25 شهيدًا بينهم صحفيَّة من تحت الأنقاض بخان يونس

من أصل فلسطيني ويدعمه ترامب.. من رئيس هندوراس الجديد؟

باحثة "إسرائيليَّة": خطاب مشعل يطرح مشروعًا سياسيًّا يتجاوز حدود غزَّة

عائلات تعيش بمنازل آيلة للسقوط: الكرفانات حق إنساني عاجل

مستوطن يدهس فلسطينيا أثناء أدائه الصلاة شرقي رام الله

تعيين مثير للجدل.. نجل عباس على رأس لجنة بيع أملاك "م.ت.ف" بلبنان

لبنان.. الاحتلال يزعم اغتيال "عنصر بارز" في وحدة "فيلق القدس"

رابط التسجيل في مساعدات اللجنة المصرية لمحافظة شمال غزة

25 ديسمبر 2025 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة عن تفعيل رابط تسجيل يتيح للأسر الفلسطينية داخل القطاع التقديم للاستفادة من المساعدات الإنسانية. 

بحسب اللجنة المصرية، فإن الرابط يسمح بتسجيل بيانات مفصلة عن الأسر الفلسطينية، لتحديد الأهلية للاستفادة من المساعدات.

خطوات التسجيل لمساعدات مصر في محافظة شمال غزة:

  1. للتسجيل وتعبئة البيانات اضغط هنا
  2. مكان السكن
  3. اسم رب الأسرة رباعي
  4. رقم الهوية
  5. رقم الجوال
  6. رقم الجوال البديل
  7. الحالة الاجتماعية
  8. اسم الزوجة رباعي
  9. رقم هوية الزوجة
  10. عدد الأفراد
  11. عدد الذكور
  12. عدد الإناث
  13. عدد الأطفال دون سن 3 سنوات
  14. عدد الأطفال من ذوي الإعاقة
  15. عدد الأطفال الأيتام
  16. السكن بالتفصيل

بعد التسجيل والمراجعة، تُدرَج الأسر المستحقة ضمن قوائم التوزيع للحصول على مساعدات غذائية، طبية، أو مواد إغاثة أساسية.

#قطاع غزة #غزة #شمال غزة #مساعدات نقدية #مساعدات مالية #مساعدات #مساعدات طبية #مساعدات غذائية #اللجنة المصرية #رابط التسجيل #مساعدات غزة #رابط اللجنة المصرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة