شهيد وإصابات في خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر المنصرم، وسط قصف مدفعي وجوي على عدة مناطق، فيما تتواصل المعاناة الإنسانية في القطاع جراء انتهاكات الاحتلال للبروتوكول الإنساني.

ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في منطقة تل الذهب ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أصيب عدد مواطنون جراء استهداف قوات الاحتلال مخيم إيواء حلاوة شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على مناطق شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق النار من قبل آليات الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مسيرات للاحتلال أطلقت قنابل تجاه الأهالي قرب دوار بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي القطاع، تزامنا مع قصف مدفعي.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية جنوب خانيونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط محور موراج جنوبي مدينة خانيونس.

