بينهم الباحث السياسي ساري عرابي.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددًا من الشبان والأسرى المحررين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة رافات شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي بعد اقتحام منزله فجرًا. كما اعتقلت الشاب إبراهيم حوراني عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية. وفي بلدة عارورة شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر مفرج ونجله عمرو، إضافة إلى إعادة اعتقال الأسير المحرر تيسير خصيب عقب اقتحام منازلهم.

وفي شمال غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد البرغوثي خلال اقتحام قرية قراوة بني زيد. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في محافظة نابلس، شملت قرى ومخيمات عدة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، بينهم الشاب أحمد الدسوقي من مدينة نابلس، إضافة إلى إخضاع عشرات الشبان لتحقيقات ميدانية قبل الإفراج عن عدد منهم.

بدوره قال مكتب إعلام الأسرى إن حملات الاعتقال المتواصلة تؤكد أن سياسة الاحتلال تطال الأكاديميين والكتّاب والأسرى المحررين والشبان وليس فئة بعينها، في محاولة واضحة لتجفيف أي حالة وعي أو تأثير مجتمعي في الشارع الفلسطيني.

ويشدد مكتب إعلام الأسرى على أن هذه الاعتقالات التعسفية، وما يرافقها من اقتحامات عنيفة وتحقيقات ميدانية، تمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب تحركًا حقوقيًا وإعلاميًا جادًا لفضح ممارسات الاحتلال، وحماية المواطنين من سياسة القمع الممنهج.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى