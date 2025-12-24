نفاد الوقود يهدد بتوقف خدمات مجمّع العودة الطبي في النصيرات

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت جمعية العودة الصحية والمجتمعية من توقف وشيك لخدماتها الصحية والإنسانية في قطاع غزة، جراء النفاد الحاد في كميات السولار والمحروقات اللازمة لتشغيل مرافقها.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي، إنها تدير أنشطتها ومرافقها منذ أكثر من 26 شهرًا في ظروف طارئة ومعقّدة، شملت أزمات حادة في التمويل، ونقصًا في الموارد البشرية، وشحًّا في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب أزمة الوقود الضروري لتوليد الطاقة وتشغيل المرافق الصحية وتقديم الخدمات للمرضى.

وأشارت الجمعية إلى مواصلتها العمل، منذ اندلاع حرب الإبادة، وفق منهجية إدارة الأزمة في ملف السولار والمحروقات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستمرار عمل مرافقها، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات صارمة لترشيد الاستهلاك إلى أدنى حد ممكن للاستفادة القصوى من الكميات المحدودة التي تصلها.

وبيّنت الجمعية أن رصيد السولار المتبقي في جميع مرافقها شارف على النفاد، إذ لا يتجاوز المتوفر حاليًا 800 لتر، في حين يُقدَّر الاحتياج اليومي الأساسي بنحو 2600 لتر، ما ينذر بتوقف كامل للخدمات الصحية الأولية وخدمات الحماية المجتمعية والعمليات الإدارية.

وحذّرت من أن مجمّع العودة الطبي في النصيرات سيتوقف كليًا عن العمل مع حلول منتصف يوم غد الخميس 25/12/2025، الأمر الذي سيحرم نحو 3000 مستفيد يوميًا من الخدمات الصحية، ويتسبب بتوقف العمليات الجراحية المجدولة، وخدمات الولادة الطبيعية والقيصرية والطارئة لنحو 60 سيدة يوميًا، إضافة إلى توقف خدمات الاستقبال والطوارئ والرعاية السريرية للأطفال.

ناشدت جمعية العودة جميع الأطراف الوطنية والإنسانية والأممية التدخل العاجل والفوري لإمدادها بالسولار والمحروقات اللازمة، حفاظًا على استمرارية تشغيل مرافقها الصحية، مؤكدة أن مجمّع العودة الطبي في النصيرات يُعد من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية في قطاع غزة، ويتحمل أعباءً كبيرة في الاستجابة الصحية وتقديم الخدمات للمرضى.