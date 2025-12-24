أندية كرة القدم التركية تتحد دعماً لغزة وتنديداً بحرب الإبادة

أنقرة-غزة/ إبراهيم أبو شعر:

دعت أندية كرة القدم الكبرى في تركيا المواطنين في البلاد للمشاركة في فعالية تضامنية ضخمة مع غزة ستقام على جسر غلطة الشهير في إسطنبول يوم 1 يناير المقبل، رفضاً لمجازر الاحتلال في القطاع.

وحثت أندية بشكتاش وفنربخشة وغالطة سراي وطرابزون سبور، أنصارها للمشاركة في الفعالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في المقر العام لمؤسسة الشباب التركي، بمشاركة منصة تشكّلت من عدد من منظمات المجتمع المدني، حيث أُطلق نداء مشترك للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق الساعة 08:30 صباحاً، تحت شعارات: "لا ننكسر، لا نصمت، لا ننسى فلسطين" و"الرحمة لشهدائنا، والدعم لفلسطين".

وأكد رئيس نادي بشكتاش، سردار أدالي، أنهم يدركون بوضوح أن كلمة "وقف إطلاق النار" لم تجد طريقها إلى التنفيذ في غزة، مشدداً على ضرورة إبقاء القضية حيّة في الأجندة العامة ومواصلة النضال.

وقال أدالي: "يجب أن نستمر في إبقاء هذا الملف على جدول الأعمال وأن نواصل كفاحنا. شارك بشكتاش في هذه الفعالية العام الماضي، وسنكون حاضرون هذا العام أيضاً. سنبذل كل ما في وسعنا ليكون صوتنا أقوى".

من جهته، قال رئيس نادي طرابزون سبور، أرطغرل دوغان، إن مجزرة مستمرة منذ سنوات تُرتكب أمام أنظار العالم، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا مثيل له في أي مكان آخر.

وأضاف دوغان: "بفضل جهود رئيس الجمهورية، عادت هذه القضية لتتصدر أجندة العالم في الفترة الأخيرة. هذه جريمة ضد الإنسانية ويجب إيقافها. أرى أن على الجميع إظهار موقف واضح وصريح. نحن في نادي طرابزون سبور عبّرنا عن رد فعلنا بكل الطرق الممكنة وسنواصل ذلك".

بدوره، أوضح رئيس نادي غالطة سراي، دورسون أوزبك، أن ناديه أبدى تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، من خلال الفعاليات التي نُظمت في الملعب، مؤكداً أنه لا يمكن البقاء غير مبالين أمام هذه المأساة الإنسانية.

وقال أوزبك: "دعماً لجهود رئيس الجمهورية في هذا الملف، تولّينا مهمة إيصال ما يجري من مأساة إلى العالم باعتبارها موقف مؤسستنا، ونقوم بذلك بكل ترحيب. أدعو جماهير غالطة سراي للمشاركة في هذه الفعالية. دعائي إلى الله أن ينتهي هذا الظلم في أقرب وقت، وأن تجتمع الأطفال والعائلات من جديد. ستواصل تركيا وغالطة سراي موقفهما الثابت كما هو".

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة فنربخشة والمسؤول عن فريق كرة القدم، أرتان تورون أوغوللاري: "سنكون حاضرون إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية ودولتنا في كل الفعاليات التي تُنظم بهذا الشأن. وبمشاركة بقية الأندية، سنقدّم في الأول من يناير صورة جميلة للعالم، ونعيد طرح هذه القضية مجدداً على الساحة الدولية".

وشهد مطلع يناير الماضي وقفة تضامنية كبيرة مع غزة في إسطنبول، حيث احتشد عشرات الآلاف في "طوفان بشري" عند جسر غلطة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتدفق وقتها المتظاهرون بعد صلاة الفجر، خارجين من المساجد وهم يحملون الأعلام التركية والفلسطينية، مرددين هتافات مثل "(إسرائيل) القاتلة ستحاسب" و"الشهداء لا يموتون"، وحاملين يافطات كتب عليها "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر".

وقد شاركت أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني تركية، مؤكدة أنها اختارت هذا التوقيت في صباح الأول من يناير، لتكون هذه التظاهرة أول رسالة في بداية العام تدعو إلى إيقاظ ضمير الإنسانية من أجل التدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

