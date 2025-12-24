الذهب يخترق حاجز 4500 دولار ويسجل أعلى مستوى في تاريخه

سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية غير مسبوقة، الأربعاء، بعدما تجاوزت حاجز 4500 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات الأسواق بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، في وقت واصلت فيه المعادن النفيسة الأخرى، وعلى رأسها الفضة والبلاتين، تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة ليصل إلى 4503.59 دولارات للأوقية بحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق مستوى قياسيا بلغ 4509.65 دولارات. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر شباط/فبراير بنسبة 0.7 بالمئة، مسجلة مستوى تاريخيا جديدا عند 4540.60 دولارا للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية، ما زاد من جاذبية الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

ويعكس هذا الأداء القوي استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية، إلى جانب تنامي الرهانات على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وحقق الذهب مكاسب لافتة منذ بداية عام 2025، إذ ارتفعت أسعاره بنحو 72 بالمئة حتى الآن، مسجلا مستويات قياسية متتالية، في واحدة من أقوى موجات الصعود التي يشهدها المعدن الأصفر في تاريخه الحديث.

واستفاد الذهب هذا العام من عدة عوامل متداخلة، أبرزها خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتوقعات باستمرار السياسة النقدية الميسرة، إلى جانب تصاعد الصراعات الدولية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، فضلا عن ارتفاع الطلب الاستثماري عبر الصناديق المتداولة في البورصات العالمية.

