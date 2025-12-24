ما السِّر وراء استقالة نائب رئيس "الشاباك" من منصبه؟

كشفت القناة 12 العبرية، أنَّ رئيس جهام الأمن العام "الشاباك"، قبل استقالة نائبه الملقب بالرمز "ش" من منصبه.

وقالت القناة "12" العبرية، إن نائب رئيس الشاباك الملقّب بالرمز "ش" قدّم استقالته لرئيس الجهاز، فيما قبل الأخير طلب الاستقالة.

وحسب القناة أعرب نائب رئيس الشاباك المستقيل عن استيائه من عدم توليه رئاسة الجهاز خلفًا لرونين بار وجلب رئيس من خارجه.

وأفادت بأن استقالة نائب رئيس الشاباك جاءت بعد خلافات حادة مع رئيس الجهاز حول قضايا مفصلية في العمل.

يأتي ذلك في ظل موجة استقالات طالت معظم المناصب العليا في أجهزة أمن وجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب نجاح مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس باقتحام مواقع الاحتلال العسكرية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023 وأسر وقتل مئات الجنود.

وكان من ضمن المستقيلين رئيس جهاز الشاباك رونين بار الذي غادر منصبه منتصف يونيو/حزيران الماضي بعد خلافات حادة مع نتنياهو على خلفية الإخفاق يوم السابع من أكتوبر.

وفي أكتوبر الماضي، تسلّم اللواء الاحتياط ديفيد زيني رسميًا، مهامه رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلفًا لرونين بار، وذلك عقب رفض المحكمة العليا الالتماسات التي طالبت بتجميد تعيينه.

وتصاعدت الانتقادات داخل "إسرائيل" عقب إعلان نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، رغم قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي رونين بار غير قانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين