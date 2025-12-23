تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في ‍الجلسة السابقة، متأثرة بتصريحات أمريكية حول النفط الفنزويلي، ومخاوف تعطل الإمدادات بسبب استهداف أوكرانيا لسفن وموانئ روسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.18% إلى 61.96 دولار للبرميل. بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.22% مُنخفضًا إلى 57.88 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرين بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

