عكرمة صبري: القدس تمر بمرحلة مؤلمة بلا أي رادع للحكومة المتطرفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، من خطورة المرحلة التي تمرّ بها المدينة المقدسة، مؤكدًا أنها تشهد أوضاعًا بالغة القسوة في ظل غياب أي رادع لحكومة الاحتلال المتطرفة، وتصاعد مخططات جماعات يهودية تسعى لهدم المسجد الأقصى وتقسيمه.

وقال الشيخ صبري، في بيان صحفي، إن الاعتداءات المتواصلة على المقدسيين والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، تعكس حالة الانفلات التي تعيشها القدس، حيث يُترك أهلها لمواجهة القمع والتنكيل وحدهم، دون دعم حقيقي أو تحرك دولي يُنصت لمعاناتهم.

وأوضح، أن المقدسيين يدفعون ثمن تمسكهم بالدفاع عن الأقصى، ويتعرضون لسياسات ممنهجة من هدم للمنازل وتهجير للسكان وتشريد للعائلات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تصاعدت مؤخرًا بإشراف مباشر من جماعات يهودية متطرفة باتت شريكة في صناعة القرار داخل حكومة الاحتلال.

وأشار إلى، أن هذه الجماعات لا تكتفي بالمشاركة في عمليات الهدم والاعتداء، بل تحرّض علنًا على العنف والقتل، وتواصل انتهاك حرمة المسجد الأقصى، في مساعٍ متواصلة لهدمه وتقسيمه وفرض واقع جديد على حساب شعائر المسلمين.

وأكد الشيخ صبري أن جميع هذه الانتهاكات تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، معتبرًا أن ما يجري في القدس ليس أحداثًا معزولة، بل جزء من حرب مفتوحة تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.

وشددت على أن مشاهد الدمار والتشريد باتت مألوفة لدى الفلسطينيين، إلا أن ذلك لن ينال من عزيمتهم، مشددًا على أن شعب القدس سيبقى صامدًا ومرابطًا، متمسكًا بأرضه ومقدساته مهما اشتدت التحديات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين.