بالفيديو الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

22 ديسمبر 2025 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من عمليات الهدم في القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، عمارة سكنية في حي واد قدوم في راس العامود في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر محلية، أن العمارة التي هدمها الاحتلال بحجة عدم الترخيص، تضم 13 شقة سكنية ويقطنها حوالي 100 شخص.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال أغلق منذ ساعات الصباح منطقة واد قدوم بالكامل، وأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات، اقتحمت البلدة وحاصرت محيط البناية السكنية.

وتأتي عملية هدم البناية السكنية في سياق تصاعد عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في القدس خلال العام الجاري، حيث أفادت إحصائيات بأن أكثر من 93 بناية هدمت في المدينة حتى نهاية أيار/ مايو الماضي، منها 53 منزلا.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من ألف عملية هدم طالت أكثر من 3 آلاف و700 منشأة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات في مختلف المناطق.
 

