غزة... 100 ألف طفل سيعانون سوء تغذية حاد بحلول نيسان المقبل

21 ديسمبر 2025 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

رجح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضع في غزة من سوء تغذية حاد بحلول أبريل/ نيسان 2026، موضحا أن مكافحة المجاعة في القطاع لا تزال "هشة للغاية".

جاء ذلك تعليقا على إعلان وكالات أممية تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث ذكرت أن "ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى مرتفعا من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف نيسان/ أبريل 2026".

وحذر غيبريسوس من أنه "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدد الصراع وتوقف المساعدات الإنسانية، قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف أبريل 2026".

وقال غيبريسوس في تدوينة على منصة شركة "إكس" إن "التقدم المُحرز في مكافحة المجاعة بغزة لا يزال هشًا للغاية، إذ لا يزال السكان يعانون من دمار هائل في البنية التحتية، وانهيار سُبل العيش، وتراجع إنتاج الغذاء المحلي، فضلًا عن القيود المفروضة على العمليات الإنسانية".

وأضاف: "من المتوقع معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد حتى أبريل المقبل".

وأوضح أن "50 بالمئة فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيًا، وتواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الأساسية، والتي غالبا ما تخضع لقيود وإجراءات دخول معقدة".

وتابع المسؤول الأممي: "لتحسين الخدمات المنقذة للحياة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية بغزة، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمستشفيات القطاع".

