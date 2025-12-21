اليوم غرة رجب و16 يناير ذكرى الإسراء والمعراج

فلسطين أون لاين

21 ديسمبر 2025 . الساعة 07:10 بتوقيت القدس
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، يوم السبت، أن اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 هو غرة شهر رجب لعام 1447 الهجري.

وبناء عليه، تحل ذكرى الإسراء والمعراج يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب، وفق 16 يناير/كانون الثاني 2026.

ودعا المفتي حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الإسراء والمعراج #شهر رجب

