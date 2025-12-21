قرار مفاجئ بشأن كأس الأمم الأفريقية واستحداث بطولة جديدة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم السبت، أن كأس الأمم الأفريقية ستقام في المستقبل كل أربعة أعوام بدلا ‍من عامين.

وجاء هذا القرار المفاجئ في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري بالعاصمة المغربية، الرباط، وأعلن عنه رئيس الكاف باتريس موتسيبي في مؤتمر صحافي السبت.

وكانت البطولة التي تجلب ما يقدر ‍بنحو 80 بالمئة من إيرادات الكاف، تقام تقليديا كل عامين منذ انطلاقها عام 1957.

وأوضح موتسيبي أن هذا القرار سيكون ساري المفعول بعد النسختين القادمتين في 2027 و2028 بحيث تقام النسخة التالية في 2032.

وستقام نسخة 2027 من كأس الأمم بثلاث دول، هي كينيا وتنزانيا وأوغندا، ولم يتحدد بعد هوية مستضيف البطولة التالية.

وبين موتسيبي أن عملية تقديم طلبات الاستضافة ستُفتح أمام الدول الراغبة في تنظيم نسخة 2028 من البطولة.

وتنطلق اليوم الأحد ‌النسخة 35 من البطولة بالمباراة الافتتاحية بين المغرب المنتخب المضيف وجزر القمر.

وتقام البطولة القارية كل عامين منذ النسخة الأولى عام 1957، لكنها واجهت خلال السنوات الـ15 الأخيرة صعوبة في إيجاد مكان مناسب ضمن الروزنامة العالمية المزدحمة.

وكشف رئيس الاتحاد الأفريقي أيضا عن استحداث بطولة دوري أمم أفريقيا اعتبارا من عام 2028 بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال: "بعد كأس العالم للأندية في 2029 سنطلق أول نسخة من دوري الأمم الإفريقية... مع مزيد من الجوائز المالية، ومزيد من الموارد، ومزيد من المنافسة. وكجزء من هذا التعديل، ستقام كأس الأمم الإفريقية مرة كل أربع سنوات".

المصدر / وكالات