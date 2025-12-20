واشنطن تقترح عقد مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في ميامي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

وكان آخر اجتماع رسمي مباشر بين وفدي أوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو في إسطنبول، وأسفر عن عمليات تبادل للأسرى، من دون إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات.

وإذ أن طاولة مستديرة تجمع كافة الأطراف لم تكن بداية على جدول المحادثات، قال الرئيس الأوكراني "لقد اقترحوا هذا الشكل كما أفهم: أوكرانيا، أميركا، روسيا"، مضيفا أن الأوروبيين يمكن أن يكونوا حاضرين، وأنه سيكون من "المنطقي عقد اجتماع مشترك مماثل... بعد أن نفهم النتائج المحتملة للاجتماع الذي انعقد بالفعل".

قبيل ذلك، أعلن الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف السبت أنه في طريقه إلى المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا، حيث تتواجد فرق أوكرانية وأوروبية للمشاركة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وكتب دميترييف على "إكس"، أنه "في الطريق إلى ميامي"، مرفقا منشوره برمز حمامة السلام ومقطع فيديو قصير يظهر شروق الشمس من خلف غيوم فوق شاطئ عليه أشجار نخيل.

وقال إن "دعاة الحرب يواصلون العمل بلا كلل من أجل تقويض خطة السلام الأميركية لأوكرانيا، تذكرت هذا الفيديو من زيارتي السابقة: النور يشع من خلال غيوم العاصفة".

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا الجمعة قرب ميامي المفاوض الأوكراني رستم عمروف وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.