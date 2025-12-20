انهيار مبنيين متضررين من قصف "إسرائيلي" سابق بمدينة غزة

انهار مبنيان متضرران من قصف "إسرائيلي" سابق في مدينة غزة شمالي القطاع، فجر يوم السبت، جراء المنخفض الجوي الأخير الذي كان مصحوبًا بأمطار غزيرة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، أنّ طواقمه تمكّنت من إجلاء سكان برج "العودة 6" المكوّن من 7 طوابق في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بعد حدوث تصدعات وانهيار في الطوابق الأربعة الأخيرة.

ومؤخرا، شهد قطاع غزة حوادث انهيار لعدة منازل وبنايات سكنية متضررة سابقا من القصف الإسرائيلي، بفعل تأثير الأمطار والرياح الشديدة، ما أدى لمصرع وإصابة عدد من المواطنين.

ويلجأ الفلسطينيون اضطرارا إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير الاحتلال معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار رغم مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتنصل الاحتلال من الإيفاء بالتزاماته التي نص عليها الاتفاق، ومنها فتح المعابر والسماح بدخول 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن بعد الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة وطال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين