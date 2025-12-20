أمن المقاومة: عملاء سلّموا أنفسهم خلال حملة "فتح باب التوبة'

أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة، انتهاء حملة "باب التوبة" التي كانت أُطلقت لمنح المتعاونين مع الاحتلال مهلة لتسليم أنفسهم.

وقال أمن المقاومة في بيان نشره عبر منصة "الحارس" الأمنية، أمس الجمعة، إن عددا من الأشخاص قاموا بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال فترة المهلة، مشيرا إلى أن ملفاتهم تُعالج حاليا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت انتهاء الحملة رسميا، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف العائلات والرموز الوطنية التي قالت إنها اصطفّت إلى جانب الأجهزة الأمنية في حماية الجبهة الداخلية.

وشدد أمن المقاومة، على استمرار سريان قرار ملاحقة المتعاونين مع الاحتلال وتفكيك شبكاتهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستتواصل دون توقف.

كما حذر من التواصل مع "عملاء المرتزقة" أو المنصات الإعلامية الداعمة لهم، مشددًا على أن هذه الوسائل تستخدم أسماء متعددة بهدف التأثير على الوعي العام ومحاولة شرعنة التعاون مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين