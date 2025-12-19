الصحة: الإنفلونزا الموسمية ضمن المعدلات الطبيعية ولا داعي للقلق

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنها تتابع وبصورة مستمرة تطورات الإنفلونزا الموسمية في دول الجوار، وتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تبعًا لتطور الحالة الوبائية داخل فلسطين، مشددة على أن الوضع الصحي الحالي لا يزال ضمن المعدلات السنوية المعتادة، ولا يدعو للقلق.

وأوضحت الوزارة، أن الحالات المرضية التي يتم تسجيلها في هذه الفترة تندرج في إطار الإنفلونزا الموسمية المعتادة، ولا تشكّل مدعاة للقلق، مشددة على أن معظم الإصابات تكون خفيفة إلى متوسطة وتتعافى تلقائيًا مع الراحة والعلاج المناسب.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي صادر مساء اليوم الجمعة، إلى أن الإنفلونزا الموسمية تزداد عادة مع تغيّر الفصول، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية، خاصة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بانتظام، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنّب المخالطة المباشرة في حال ظهور أعراض المرض.

وأضافت الوزارة، أن السلالة المنتشرة حاليًا من فيروس الإنفلونزا الموسمية هي سلالة معروفة منذ سنوات، ولا ترتبط بزيادة في شدة الأعراض أو خطورة المرض مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدة أن الإجراءات الوقائية المعروفة والمتبعة كافية للحد من انتشار الفيروس.

وشددت وزارة الصحة على أهمية متابعة الحالة الصحية لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، خصوصًا الأطفال وطلبة المدارس، وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والجهاز التنفسي.

وأكدت الوزارة ضرورة التوجّه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال استمرار الأعراض أو تطورها، مثل ارتفاع الحرارة لفترة طويلة، أو صعوبة التنفّس، أو التعب الشديد، لضمان تلقي الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

ودعت وزارة الصحة أولياء الأمور والهيئات التدريسية إلى متابعة الحالة الصحية للطلبة، وعدم إرسالهم إلى المدارس في حال ظهور الأعراض المرضية عليهم، حفاظًا على صحتهم وصحة زملائهم.

وشددت على الالتزام بالإرشادات الوقائية داخل المدارس، مثل غسل اليدين بانتظام، وتهوية الصفوف، وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات البسيطة تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار العدوى وضمان بيئة تعليمية آمنة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوعي والالتزام بالإرشادات الصحية يشكّلان الأساس في الحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية، متمنية السلامة والصحة لجميع المواطنين.

