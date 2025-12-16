فلسطين أون لاين

"من جراء المنخفض الجوي"

محدث شهيد وإصابات في انهيار منزل على رؤوس ساكنيه غربي غزة

16 ديسمبر 2025 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من انهيار منزل جراء المنخفض الجوي في غزة

ارتقى شهيد وأصيب آخرون، ظهر يوم الثلاثاء، في انهيار منزل متضرر من قصف الاحتلال على رؤوس ساكنيه قرب مفترق حميد غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدًا ارتقى فيما أصيب آخرون جراء انهيار منزل متضرر من القصف "الإسرائيلي" لعائلة "أبو حصيرة" على رؤوس ساكنيه قرب مفترق حميد غربي مدينة غزة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الظروف الجوية القاسية واستمرار تداعيات العدوان.

ومن جهته، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن المواطنين في قطاع غزة يواصلون معاناتهم الإنسانية القاسية مع تجدّد المنخفضات الجوية وتداعياتها الخطيرة على مئات آلاف النازحين، في وقتٍ يتزامن فيه ذلك مع استمرار خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" وتنصّله الواضح من التزاماته الإنسانية والقانونية، ما يضاعف حجم الكارثة ويحول الظروف الجوية إلى عامل تهديد مباشر لحياة المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المنخفض الجوي #الحرب على غزة #انهيار منزل #طوفان الأقصى

