فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أندية غزة تتحدى آلة الحرب ببطولة كروية لأول مرة منذ عامين

حمزة خلّة.. كيف مسح الاحتلال عائلته من السجل المدني؟

"يجب الضرب بيد من حديد".. مطالبات شعبية وعشائرية للأجهزة الأمنية للرد بحزم على قاتلي الضابط "زمزم"

بينهم فتاة وأسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

"الأورومتوسطي" لـ"فلسطين أون لاين": الكارثة الإنسانية في غزة امتداد للإبادة وعلى الوسطاء الضغط الفعلي لوقفها

عضو في البرلمان الأوروبي تطلق رسالةَ تضامن لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال

الاحتلال يهدم منزلًا شمال غرب القدس المُحتلة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

تحالف أم نفوذ؟ قراءة تاريخية في الدور البريطاني داخل السياسة الأميركية (1917–2025)

الجنائية الدولية ترفض اعتراض "إسرائيل" على أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

في ثاني أيام "الحانوكاه"..

بالصور مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

16 ديسمبر 2025 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من اقتحامات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح يوم الثلاثاء، في ثاني أيام ما يُعرف بعيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه"، وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة على شكل مجموعات، وتجولوا داخل ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأضاء المستوطنون شموعا في شمعدانٍ وضعوه عند باب القطانين من الخارج، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى الغربية، مُعلنين عزمهم إضاءة شمعة عند الباب، في كل ليلة من ليالي "الحانوكاه".

ويستغل الاحتلال  فترات "الأعياد" المزعومة  من أجل تمرير طقوسه التهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، والتضييق والاعتداء على المرابطين والمصلين واستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني. وتحقيق صورة شكلية من "السيطرة الإسرائيلية" على كامل القدس المحتلّة.

وفي المقابل، تستمر الدعوات الفلسطينية المقدسية والشعبية والفصائلية للحشد في المسجد الأقصى و"شد الرحال" اليه من كل المناطق لصدّ اقتحامات المستوطنين ومواجهة التهويد ومنع تمرير "الأعياد" وطقوسها. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #طوفان الأقصى #الحانوكا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة